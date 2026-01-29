Supermedia | centrodestra sotto il 48% centrosinistra meglio

Da agi.it 29 gen 2026

Questa mattina emerge che il centrodestra resta sotto il 48%, mentre il centrosinistra mostra segnali di miglioramento. La Supermedia di oggi conferma una stabilità di fondo, ma ci sono comunque alcuni cambiamenti da seguire.

AGI -  Pur nel consueto contesto di stabilità strutturale, la Supermedia di oggi mostra dei movimenti interessanti. Come spesso avviene, non sappiamo se questi movimenti sono ascrivibili a vere e proprie tendenze, o piuttosto a mere oscillazioni statistiche. Comunque sia, l’aspetto degno di nota di questa settimana è che, se si guarda al quadro nel suo complesso, le variazioni sembrano avere una loro coerenza. Tutti e tre i partiti di centrodestra, ad esempio, perdono terreno (peraltro della stessa misura: 0,3%) il che si traduce in un arretramento della coalizione di quasi un punto, che la fa scendere sotto il 48%. 🔗 Leggi su Agi.it

