Sulle pensioni il Pd è l’altra faccia del salvinismo

La discussione sulle pensioni si riaccende in Italia. Da una parte, il centrodestra spinge con promesse facili e dichiarazioni populiste, dall’altra il governo cerca di mantenere un tono più moderato. La polemica si infiamma, con i politici che si scambiano accuse e proposte per conquistare il consenso degli italiani. La partita sulla materia previdenziale si gioca ancora una volta tra promesse facili e dibattiti più concreti.

E’ ripartita la gara demagogica sulle pensioni. Una sfida a chi la spara più grossa iniziata in questo paese dopo l’introduzione della riforma Fornero e mai terminata. Il bagno di realtà della crisi del debito sovrano del 2011 non è servito a nulla, i dati drammatici e insuperabili del declino demografico non interessano. Cambiano i protagonisti, ma non gli argomenti. Andare in pensione prima tutti e pensioni più alte per tutti. Il rilancio più forte l’ha fatto il Pd, il partito che ha governato quasi ininterrottamente dall’introduzione della legge Fornero fino al governo Meloni. Oggi, in una mozione condivisa da Avse e M5s, a prima firma della capogruppo dem alla Camera Chiara Braga, il partito di Elly Schlein scrive che ler riforme pensionistiche sono state “imposte senza confronto democratico” e che il principio guida deve essere il “leale affidamento”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La questione delle pensioni continua a dividere la maggioranza, mentre il governo sembra ancora in stallo.

