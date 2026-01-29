Il Napoli è in vantaggio sulla Roma nella corsa a Kamaldeen Sulemana. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la Dea potrebbe aprire alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto a 24 milioni. Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla trattativa e sui dettagli economici.

Alfredo Pedullà aggiorna riguardo all’interesse del Napoli per Kamaldeen Sulemana dell ‘Atalanta. I dettagli e le cifre. Napoli, il punto su Sulemana. Scrive Pedullà su X: Esclusiva: Sulemana, in vantaggio il Napoli sulla Roma almeno in queste ore. Non è una decisione definitiva, ma una proiezione. Nel pomeriggio vertice. L’Atalanta chiede obbligo alla Roma e potrebbe aprire al prestito con diritto a 23-24 milioni per il Napoli. Ricordiamo che gli azzurri devono operare in una situazione di mercato non idilliaca a causa del blocco parziale dello stesso. Come riportava il Corsera: Tutto dipende dal cosiddetto costo del lavoro allargato, il nuovo «termometro» della salute finanziaria del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sulemana, il Napoli è in vantaggio sulla Roma: la Dea potrebbe aprire al prestito con diritto a 24 milioni

Giacomo Raspadori ha manifestato apertura verso un trasferimento alla Roma nel mercato di gennaio, con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo.

Il Napoli ha presentato un’offerta al Fenerbahce per Youssef En Nesyri, comprendente un prestito di 5 milioni di euro e un’opzione di riscatto di 20 milioni.

