Sulemana il Napoli è in vantaggio sulla Roma | la Dea potrebbe aprire al prestito con diritto a 24 milioni
Il Napoli è in vantaggio sulla Roma nella corsa a Kamaldeen Sulemana. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la Dea potrebbe aprire alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto a 24 milioni. Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla trattativa e sui dettagli economici.
Alfredo Pedullà aggiorna riguardo all’interesse del Napoli per Kamaldeen Sulemana dell ‘Atalanta. I dettagli e le cifre. Napoli, il punto su Sulemana. Scrive Pedullà su X: Esclusiva: Sulemana, in vantaggio il Napoli sulla Roma almeno in queste ore. Non è una decisione definitiva, ma una proiezione. Nel pomeriggio vertice. L’Atalanta chiede obbligo alla Roma e potrebbe aprire al prestito con diritto a 23-24 milioni per il Napoli. Ricordiamo che gli azzurri devono operare in una situazione di mercato non idilliaca a causa del blocco parziale dello stesso. Come riportava il Corsera: Tutto dipende dal cosiddetto costo del lavoro allargato, il nuovo «termometro» della salute finanziaria del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
RAI - Il Napoli vuole Sulemana a tutti i costi: In giornata call con l'AtalantaIl Napoli sta facendo sul serio per Sulemana dall'Atalanta, per il club azzurro è diventata una delle priorità di mercato. areanapoli.it
Sulemana in uscita dall'Atalanta? Oltre alla Roma, si fa vivo anche il NapoliEssendo una rosa lunga, qualche giocatore purtroppo, anche se magari immeritatamente, ha avuto meno spazio. Dopo questa partita parleremo nuovamente. tuttomercatoweb.com
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Napoli ora punta Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta ma c'è anche l'interesse della Roma facebook
Aggiornamento su Kamaldeen #Sulemana #Napoli in vantaggio sull' #ASRoma: l' #Atalanta chiede ai giallorossi l'obbligo, mentre ai partenopei potrebbe aprire al diritto di riscatto a 23/24 milioni [ @AlfredoPedulla] Segui live tinyurl.com/yjbcdb6 x.com
