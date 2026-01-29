Sul genocidio il Papa parla chiaro

Il Papa torna a parlare di genocidio e lo fa con parole chiare. In un momento in cui le tensioni tra la Santa Sede e Israele sono ancora vive, il Pontefice ha voluto mettere in chiaro il suo pensiero, senza fraintendimenti. La sua posizione arriva dopo le tensioni e le polemiche degli ultimi giorni legate agli eventi del 7 ottobre 2023.

A volte, basta contestualizzare un discorso per evitare strumentalizzazioni, incidenti diplomatici, strascichi infiniti, come quelli che si sono visti negli ultimi anni tra la Santa Sede e Israele dopo il pogrom del 7 ottobre 2023. Ieri mattina, al termine dell'udienza generale, il Papa ha voluto ricordare la Giornata della memoria celebrata il giorno prima: "Ieri ricorreva la Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto, che ha dato la morte a milioni di ebrei e a numerose altre persone. In questa annuale occasione di doloroso ricordo, chiedo all'Onnipotente il dono di un mondo senza più antisemitismo e senza più pregiudizio, oppressione e persecuzione per alcuna creatura umana.

