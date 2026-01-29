Sul crollo inchiesta per disastro Meloni | Risposte immediate

Il governo ha aperto un’inchiesta per il crollo che ha colpito Niscemi, promettendo risposte rapide. Meloni ha detto che ci vuole chiarezza subito, mentre il centrosinistra continua a sfruttare l’emergenza a fini politici. La magistratura ha già avviato le indagini e la città resta ferita, ma non sola. La gente chiede spiegazioni e giustizia, e ora tutto si muove più velocemente.

Niscemi ferita, ma non sola. Il governo ci mette la faccia e accelera, mentre la magistratura apre un'inchiesta e il centrosinistra continua a politicizzare l'emergenza. È questo il quadro che emerge dopo la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comune del Nisseno colpito da una vasta frana che ha già costretto all'evacuazione oltre 1.500 persone e continua a muoversi su un fronte di più di quattro chilometri. La premier ha raggiunto Niscemi dopo aver sorvolato in elicottero le aree devastate dal maltempo insieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. In municipio ha poi partecipato a una riunione operativa con le autorità locali: il sindaco Massimiliano Conti, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il prefetto di Caltanissetta Donatella Licia Messina e il presidente della Regione Renato Schifani.

