Domenica si gioca Sudtirol contro Catanzaro, una sfida importante della ventiduesima giornata di Serie B 20252026. Le due squadre sono in situazioni opposte: il Sudtirol cerca punti per risalire in classifica, mentre il Catanzaro vuole consolidare la sua posizione. La partita potrebbe essere decisiva per il resto della stagione di entrambe le formazioni.

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadra che vivono momenti opposti, per cui una vittoria potrebbe rappresentare il crocevia della stagione. Sudtirol vs Catanzaro si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Druso SUDTIROL VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini sognano il quarto successo consecutivo per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff, e allo stesso tempo mettere in cascina altri punti salvezza, visto che la squadra di Castori non è ancora propriamente tranquilla con cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Catanzaro, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Sudtirol Catanzaro

Como e Torino si affrontano nella ventiduesima giornata della Serie A 20252026.

L'incontro tra Inter e Pisa, valido per la ventiduesima giornata della Serie A 20252026, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sudtirol Catanzaro

Argomenti discussi: Südtirol – Catanzaro, affidata all’arbitro toscano Turrini; Serie B, le probabili formazioni della ventiduesima giornata.

Serie B, Catanzaro e Sampdoria non si fanno male. Castori rilancia il Sudtirol alla terza vittoria di filaNell’ultimo posticipo della 21ª giornata in Serie B hanno finito senza farsi del male Catanzaro e Sampdoria al Ceravolo, ... msn.com

Serie B, il Sudtirol ne fa tre al Padova: la Sampdoria ferma il CatanzaroGli aggiornamenti sui risultati della ventunesima giornata di Serie B. msn.com

È attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospiti di Sudtirol - Catanzaro Tutte le info tinyurl.com/27c7tj4z #AvantiAquile x.com

È attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospiti di Sudtirol - Catanzaro Tutte le info tinyurl.com/27c7tj4z #AvantiAquile - facebook.com facebook