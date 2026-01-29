Su quale canale Sinner-Djokovic in tv senza pagare | orario semifinale e streaming

Gli appassionati di tennis potranno seguire senza spendere un euro la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La partita sarà trasmessa in diretta su Nove, in chiaro e senza bisogno di abbonamenti. L’orario di inizio è stato già annunciato, così gli spettatori possono organizzarsi per non perdere il match più atteso di questa fase del torneo.

Non sarà necessario essere possessori di un abbonamento e pagare un canone per gustarsi la semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, perché l’attesissimo confronto sul cemento di Melbourne potrà essere seguito in diretta tv gratis e in chiaro su Nove. L’evento sarà trasmesso sulla rete generalista del gruppo Discovery, che detiene i diritti del primo Slam della stagione: non sono previsti obblighi di legge fino a quando scadrà il contratto attualmente in essere, ma il network ha deciso di offrire l’incontro a tutti gli appassionati in maniera totalmente gratuita. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open.

