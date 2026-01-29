Stuprata a 32 anni nell’ex colonia Roma a Igea Marina | l’incontro l’incubo e l’arresto

Una donna di 32 anni è stata violentata nella notte a Igea Marina, all’interno di una struttura abbandonata. La vittima ha raccontato di aver incontrato l’uomo poco prima dell’aggressione. Dopo aver cercato aiuto, sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l’autore. La ragazza è ora sotto shock, ma sta ricevendo assistenza. La questura sta indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Rimini, 29 gennaio 2026 – Una 32enne è stata violentata nella notte all'interno di una struttura abbandonata a Igea Marina. Per il fatto è stato fermato un 29enne tunisino, già conosciuto dalle forze dell'ordine. I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti alla Cremeria della Rocca di Lugo intorno alle 23 di martedì L'incontro in stazione. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, i due si sarebbero conosciuti alla stazione ferroviaria di Rimini, dove l'uomo avrebbe agganciato la donna. Da lì avrebbero poi raggiunto l'ex colonia Roma, edificio fatiscente e fuori uso da tempo, probabilmente in cerca di un posto dove passare la notte.

