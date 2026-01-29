Studenti e autorità onorano Guelfo Zamboni

In occasione del Giorno della Memoria, le autorità e gli studenti si sono riuniti a Santa Sofia per onorare Guelfo Zamboni. La cerimonia si è svolta davanti al monumento dedicato a lui, il console generale d’Italia nato in paese, che durante la guerra salvò più di 300 ebrei di Salonicco dalla deportazione ad Auschwitz.

In occasione del Giorno della Memoria, le celebrazioni ufficiali a Santa Sofia sono iniziate presso il monumento dedicato a Guelfo Zamboni, il console generale d'Italia, originario di Santa Sofia, che salvò dalla deportazione ad Auschwitz oltre 300 ebrei di Salonicco. Il vicesindaco Matteo Zanchini ha portato i saluti dell'amministrazione comunale e condiviso una riflessione rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, sottolineando "l'importanza di non restare spettatori passivi di fronte alle ingiustizie, prendendo come esempio proprio il coraggio civile di Guelfo Zamboni".

