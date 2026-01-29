Strage del Constellation | indagato ex responsabile sicurezza di Crans l’ammissione del sindaco

La procura ha indagato l’ex responsabile della sicurezza di Crans Montana, coinvolto nei mancati controlli che avrebbero potuto prevenire la tragedia. Il sindaco del paese ha ammesso che ci sono responsabilità, mentre l’inchiesta si allarga e cerca di capire se le mancanze nei controlli abbiano contribuito alla strage del Constellation.

Strage Crans Montana, indagato per i mancati controlli obbligatori. L'inchiesta sulla strage del Constellation cambia passo e allarga il perimetro delle responsabilità. Dopo i proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, la procura di Sion guarda ora dentro il Comune di Crans-Montana. Sotto la lente degli inquirenti è finita un'ex responsabile della sicurezza dell'amministrazione comunale, accusata di aver omesso per anni i controlli obbligatori. Cinque anni senza verifiche su un locale affollato. Secondo gli atti, gli ultimi sopralluoghi ufficiali del comune di Crans Montana risalgono al 2018 e 2019.

