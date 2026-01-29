I tifosi della Lazio non potranno più seguire la loro squadra in trasferta a Napoli fino alla fine della stagione. La decisione è arrivata dopo le restrizioni già imposte ai supporter di Roma e Fiorentina. L’avvocato Pisani ha commentato la misura, sottolineando che anche i tifosi più onesti finiscono per essere puniti con queste restrizioni. La situazione crea nuove tensioni tra i fan e le autorità sportive, che cercano di contenere gli episodi di violenza negli stadi.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Dopo Roma e Fiorentina, arriva anche per i tifosi di Lazio e Napoli il divieto di assistere alle partite in trasferta fino al termine della stagione calcistica (LEGGI QUI). Una misura indiscriminata, punitiva e profondamente ingiusta, che non colpisce i responsabili di eventuali violenze ma spara nel mucchio, punendo migliaia di cittadini onesti, famiglie, lavoratori, giovani e appassionati di sport”. Così, l’avvocato Angelo Pisani, commenta la decisione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stop trasferte per tifosi Lazio a Napoli, avvocato Pisani: “Puniti anche onesti”

Il ministro dell’Interno ha deciso di vietare ai tifosi di Napoli e Lazio di seguire le proprie squadre in trasferta fino alla fine della stagione.

La situazione tra tifosi del Napoli e Lazio è al centro di un’attenta valutazione da parte delle autorità sportive.

