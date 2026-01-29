Il rinnovo dei contratti ha fatto flop e le retribuzioni crescono troppo lentamente. I lavoratori vedono solo un recupero parziale del potere d’acquisto, che comunque non basta a coprire l’aumento dell’inflazione degli ultimi anni. I dati diffusi sono una brutta notizia per chi sperava in miglioramenti, mentre la propaganda di Giorgia Meloni sembra ignorare la realtà di salari stagnanti.

Un recupero solo “parziale” del potere d’acquisto. La crescita minima delle retribuzioni contrattuali è tutt’altro che sufficiente per compensare l’inflazione record degli ultimi anni e i dati di cui tanto si vanta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono invece una doccia gelata per la propaganda delle destre. A testimoniarlo è l’Istat: le retribuzioni contrattuali, nel 2025, crescono solamente del 3,1%, senza nessuna accelerazione rispetto all’anno precedente (l’aumento è lo stesso). Così, scrive l’istituto di statistica, “per il secondo anno consecutivo si realizza un parziale recupero rispetto all’inflazione”, ferma all’1,7%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stipendi, il rinnovo dei contratti fa flop e le retribuzioni crescono a rilento

Approfondimenti su Stipendi Rinnovo

Zangrillo commenta il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione, evidenziando la necessità di premiare il merito invece di concedere aumenti generici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Stipendi Rinnovo

Argomenti discussi: Irpef e rinnovo contratti, per chi aumenta lo stipendio a gennaio?; Funzioni Locali / Operazione Verità, una pagina web per scoprire che fine ha fatto l’aumento del Ccnl; SCUOLA - Stipendi, domani arretrati a più di un milione di dipendenti, venerdì aumenti Ccnl 2022-24, a febbraio una tantum. Anief mette in guardia e propone una guida: troppi cedolini ‘tarocco’ con importi inferiori a quelli corretti; Stipendi scuola, al via da domani il pagamento di arretrati e aumenti contrattuali: Anief lancia l’allarme sui cedolini con importi sbagliati e spiega come fare i controlli.

Stipendi al palo: Secondo Bankitalia mancano 200€ al mese per recuperare il potere d’acquisto. La soluzione passa dal Welfare?Bankitalia gela l'entusiasmo: nonostante l'inflazione sia scesa al 2,1%, le buste paga italiane hanno perso quasi il 10% del potere d'acquisto reale rispetto al 2021. Il rinnovo dei contratti non bast ... biancolavoro.it

Stipendi, il rinnovo dei contratti fa flop e le retribuzioni crescono a rilentoLa crescita delle retribuzioni nel 2025 è minima e il recupero dell'inflazione è solo parziale. Pesano i contratti scaduti. lanotiziagiornale.it

"Per il rinnovo del Ccnl del Comparto Difesa e Sicurezza le risorse stanziate sono assolutamente inadeguate a garantire un incremento stipendiale, degno di questo nome, alle donne e agli uomini in divisa. Tuttavia, dopo un’attenta valutazione dell’esito e d - facebook.com facebook

#Bartesaghi, il #Milan lavora al rinnovo: stipendio triplicato. E quella frase di #Allegri ... #SempreMilan #calciomercato x.com