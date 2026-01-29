Il Napoli sta valutando l’offerta per Sterling, arrivata a parametro zero. La società sta analizzando i dettagli prima di prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, il nome del giocatore entra di nuovo nel mirino dei partenopei, che continuano a monitorare la situazione.

Un nome a sorpresa entra nel radar del Napoli in questa fase di mercato. Si tratta di Raheem Sterling, esterno offensivo inglese che sarebbe stato proposto al club azzurro come possibile occasione a parametro zero. A rilanciare l’indiscrezione è Nicolò Schira attraverso il suo profilo X, spiegando che la dirigenza partenopea sta prendendo in considerazione l’ipotesi, pur con diverse valutazioni in corso. “Raheem Sterling è stato offerto al Napoli a parametro zero”. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato, l’operazione presenta però alcuni ostacoli da non sottovalutare, a partire dall’ingaggio richiesto dal calciatore, ritenuto al momento piuttosto elevato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sterling offerto al Napoli a zero: valutazioni in corso

Approfondimenti su Sterling Napoli

Il calciomercato del Napoli è attualmente soggetto a restrizioni a causa delle normative sul limite del costo del lavoro.

Si riaccendono le voci sul possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sterling Napoli

Argomenti discussi: McTominay, il Napoli lo blinda e spinge sul mercato: idea Sterling, caso Lucca e sorpresa Insigne; Calciomercato Napoli, il Galatasaray accelera per Lang. Lucca addio, obiettivo Sterling; Sterling al Napoli: perché è fuori rosa al Chelsea e perché corre in modo così particolare; Calciomercato Napoli, Manna: Alisson Santos ci piace, Sterling difficile.

Schira: Sterling è stato offerto al Napoli a parametro zero, valutazioni in corsoRaheem Sterling è stato offerto al Napoli a parametro zero. Lo scrive su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: Il Napoli sta valutando ... tuttonapoli.net

Sterling offerto al Napoli a zero. Gli azzurri hanno due dubbi sull'affareIl Napoli sta continuando a lavorare sul mercato per cercare rinforzi da consegnare ad Antonio Conte. Le attenzioni di Manna si sono posate sulla ricerca di un esterno. Uno dei nomi che è stato accost ... msn.com

Sterling offerto al Napoli a zero. Gli azzurri hanno due dubbi sull'affare LEGGI QUI areanapoli.it/share/619726/ - facebook.com facebook

#Sterling non rientra nei piani del #Chelsea, gli inglesi stanno lavorando per trovare una soluzione ed é stato offerto al #Napoli con gran parte dello stipendio (€18 milioni/anno) pagato. Nessuna trattativa per ora, ma riflessioni in corso. @NicoSchira x.com