Sterling a zero in Serie A | cosa sta succedendo

Ieri, Raheem Sterling ha ufficialmente lasciato il Chelsea firmando il suo distacco dal club. Ora è un giocatore libero, senza contratto e disponibile a trasferirsi senza costi di acquisto. La sua situazione ha colpito l’attenzione di molti, anche perché si tratta di un talento internazionale che può ancora trovare una nuova squadra in Italia o altrove.

Ieri l’inglese ha risolto ufficialmente il contratto con il Chelsea Sterling è un giocatore free, disoccupato e quindi prendibile a costo zero. Ieri il Chelsea ha ufficializzato la risoluzione del contratto dell’inglese: “(.) Ha lasciato il club di comune accordo, concludendo così tre stagioni e mezzo come nostro giocatore, dopo aver firmato nell’estate del 2022, quando è stato trasferito dal Manchester City”. recita la nota ufficiale dei ‘Blues’. Sterling a zero in Serie A: ecco cosa sta succedendo (AnsaFoto) – Calciomercato.it “Ringraziamo Raheem per il contributo fornito durante la sua permanenza al Chelsea e gli auguriamo il meglio per la prossima fase della sua carriera”, conclude il comunicato dei londinesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Argomenti discussi: Sterling saluta il Chelsea. Occasione a parametro zero anche per la Serie A?; Non solo il Napoli, un altro club di Serie A su Sterling: c'è un nodo da sciogliere con il Chelsea; Sterling lascia il Chelsea, ufficiale la risoluzione del contratto: dove può andare; Sterling come Vardy: saluta la Premier per sbarcare in Serie A | Ma giocherà per vincere il titolo.

Sterling rescinde col Chelsea: Juventus e Roma valutano il colpo a zeroLa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha immediatamente acceso il dibattito sul mercato europeo. Nella giornata di ieri Raheem Sterling ha ufficialmente rescisso il contratto che lo le ... it.blastingnews.com

Sterling offerto al Napoli a zero: valutazioni in corsoForzAzzurri.net - Sterling offerto al Napoli a zero: valutazioni in corso Un nome a sorpresa entra nel radar del Napoli in questa fase di mercato. Si tratta di Raheem ... forzazzurri.net

Sterling offerto al Napoli a zero. Gli azzurri hanno due dubbi sull'affare LEGGI QUI areanapoli.it/share/619726/ facebook

Era inevitabile, Sterling non è più un giocatore del Chelsea. Non giocava una partita ufficiale dal 2024, 619 giorni fa, e ore è libero di trovare una squadra a parametro zero x.com