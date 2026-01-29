Washington si prepara a rispondere alle tensioni con l’Iran. Il 26 gennaio, la nave da guerra USS Abraham Lincoln è entrata nell’area di responsabilità del Centcom, vicino alle acque iraniane. La mossa ha acceso i dubbi su un possibile aumento delle pressioni militari da parte degli Stati Uniti nella regione.

Il 26 gennaio, il gruppo navale della USS Abraham Lincoln è entrato nell’area di responsabilità del Centcom, in prossimità dell’Iran. L’arrivo della portaerei nucleare di classe Nimitz e dei tre cacciatorpediniere di scorta rappresenta solo l’ultimo atto del build-up militare che nelle ultime settimane ha interessato la regione medio-orientale a seguito degli annunci del presidente Donald Trump riguardo la possibilità di un intervento armato in supporto dei manifestanti che da settimane affrontano una dura repressione da parte del regime di Teheran. Mentre in Europa prosegue la discussione circa la designazione delle Guardie della Rivoluzione (Irgc) come organizzazione terroristica, sempre più indicatori segnalano che gli Usa sarebbero pronti a colpire. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Stati Uniti-Iran, Washington si prepara all'offensiva? Cosa lo fa pensare

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti verificheranno se le esecuzioni in Iran si sono effettivamente fermate, lasciando aperte diverse possibilità, tra cui un intervento militare o una pausa tattica.

Negli Stati Uniti, un fenomeno insolito sta attirando l'attenzione: alberi che sembrano esplodere improvvisamente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

