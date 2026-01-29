Stasera in tv giovedì 29 gennaio | Ghost in the Shell

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 29 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma. In seguito a un terribile incidente, il maggiore Mira Killian è stata salvata dalla Hanka Robotics, che l'ha trasformata in un cyborg e l'ha messa a capo della sezione di Sicurezza Pubblica numero 9, che si occupa di antiterrorismo cibernetico.

stasera in tv gioved236 29 gennaio ghost in the shell

Approfondimenti su Ghost in the Shell

Guida TV Sky Cinema e NOW: Ghost in the Shell, Giovedi 29 Gennaio 2026

Questa sera su Sky Cinema Uno va in onda “Ghost in the Shell”.

Ghost in the Shell, il regista dichiara: "Impossibile per gli animatori di oggi realizzare un mio film"

Ultime notizie su Ghost in the Shell

