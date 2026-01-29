Aleksandar Stankovic trascina il Bruges con un gol e due assist, portando la squadra ai playoff di Champions. L’allenatore serbo ha deciso la partita e ora il club belga sogna di fare strada nella competizione. L’Inter, che aveva seguito la partita, aspetta di sapere chi affronterà nei prossimi turni.

Aleksandar Stankovic firma un’altra notte da protagonista in Europa e porta il Club Bruges ai playoff di Champions. Il centrocampista classe 2005, cresciuto nell’orbita Inter, ha inciso pesantemente nell’ultima gara europea con un gol e due assist, confermando uno stato di forma che sta attirando attenzioni sempre più concrete da Milano. La prestazione arriva a pochi giorni dal primo gol in Champions e dopo la doppietta in campionato, segnali chiari di un percorso in forte accelerazione. Il figlio d’arte – Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan Stankovic – sta diventando un fattore centrale nel progetto tecnico del club belga. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Stankovic trascina il Bruges: gol e due assist, Inter in attesa

Approfondimenti su Stankovic Bruges

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Stankovic Bruges

Argomenti discussi: Inter, hai visto Stankovic jr? Con un gol e due assist trascina il Bruges ai playoff; Stankovic guida la manita del Club Brugge, lo stop dell'USG e tanto altro Streaming | DAZN IT; Champions League: l'Arsenal chiude a punteggio pieno, Mourinho butta fuori il Real dalla Top 8; Inter, ora anche Diouf dà segnali: chiude il match contro il Dortmund e si prende gli elogi di Chivu.

Dimarco e Stankovic incantano in Europa: siparietto sui social. E i tifosi si scatenanoL'esterno nerazzurro ha applaudito l'ex compagno per la partita con due assist e un gol contro il Marsiglia e Ale ha fatto altrettanto per il gol magico di Fede contro il Borussia ... msn.com

Inter, Stankovic è già pronto per sostituire Calhanoglu: i dettagli della recompra col Bruges per evitare l'assalto del mercatoLa gara contro il Marsiglia nell'ultimo turno di Champions League ne é un esempio ed è ciò che l'Inter sperava per lui quando quest'estate ha trovato l'accordo per la sua cessione. A giugno però la ... calciomercato.com

Fcinter1908: “le condizioni del trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges e quelle per l'eventuale ritorno all'Inter: - 10 mln per il cartellino; - 12/15% di futura rivendita; - Recompra valida per il 2026 a 23 milioni di euro; - Recompra valida per il 2027 a 25 - facebook.com facebook