Stankovic al posto di Calhanoglu il piano per la prossima stagione è pronto

Dopo un mese di ottime prestazioni, Aleksander Stankovic si prende il posto di Calhanoglu nella rosa del club Brugge. Il giovane centrocampista serbo ha mostrato di aver fatto passi avanti importanti, diventando una pedina fondamentale per la squadra. Ora, il suo ruolo sarà più centrale che mai anche in vista della prossima stagione.

Gli ultimi trenta giorni di Aleksander Stankovic con la maglia del Club Brugge sono stati incredibili: da talento in crescita a centrocampista dominante, con numeri e personalità da top player nel suo ruolo. Il figlio d’arte ha preso in mano il cuore del gioco del club belga, diventando sempre più centrale nello sviluppo della manovra e sempre più decisivo nei momenti chiave. Al punto da imporsi come uno dei volti internazionali del Bruges, anche in ottica mercato. La svolta vera arriva dopo Natale. Fino a dicembre Stankovic stava già vivendo un’esperienza positiva, ma dal 26 dicembre in avanti il salto è stato netto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L'Inter sta valutando un piano per il ritorno di Aleksandar Stankovic, con una possibile operazione di recompra legata alla cessione di Calhanoglu.

