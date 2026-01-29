Una giovane mamma di Borgocarbonara ha vissuto momenti di paura ieri mattina. mentre accompagnava la sua bambina di due anni al nido, un uomo ha iniziato a seguirla, infastidendo con comportamenti minacciosi. Poi, all’improvviso, l’ha speronata con l’auto, tentando di causare un incidente. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma la vicenda ha lasciato tutti sotto shock. La polizia sta indagando per capire cosa ci sia dietro questa escalation.

Borgocarbonara (Mantova), 29 gennaio 2026 - Prima tutta una serie di episodi di stalking poi addirittura lo spe ronamento dell’auto e il tentativo di causare un incidente che avrebbe potuto aver conseguenze serie per la giovane donna e la figlia di appena 2 anni. A evitare il peggio, e far arrestare l’uomo, il sang ue freddo della donna e l’intervento del marito che è riuscito a filmare tutta la scena. Lo speronamento dell'auto della giovane mamma Lo stalking. Da tempo u n ragazzo di 21 anni di Borgocarbonara molestava una vicina di casa di 27 anni, sposata e mamma, con messaggi sui social network, la fissava e la seguiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stalking contro una giovane mamma, sperona la sua auto mentre accompagna la figlia al nido

Approfondimenti su Borgocarbonara Mantova

Questa mattina a Bologna si è verificato un incidente drammatico in via Bellombra, nella zona collinare.

Un incidente si è verificato a Bologna quando un uomo di 44 anni è stato travolto dalla propria auto poco dopo aver accompagnato la figlia a scuola.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Borgocarbonara Mantova

Argomenti discussi: Stalking, persone ubriache al volante e droga: un arresto e denunce; Stalker sperona l’auto della vicina di casa con la bimba a bordo: arrestato; Accusato di violenza sessuale e stalking su 15enne conosciuta in treno: perizia psichiatrica per il 17enne; Borgo Mantovano, sperona l'auto della vicina di casa con la figlia di due anni a bordo: arrestato 21enne per stalking.

Rubicone, 25enne a processo per stalking alla giovane compagnaUna relazione nata quando erano ancora adolescenti (lui 17 anni, lei 15) e trascinatasi per sei anni tra liti furiose, incontri clandestini e ... corriereromagna.it

Stalking contro la ex di lui, coppia a processoUna simpatia nata tra una giovane donna e il suo compagno non sarebbe andata giù a una 50enne, che risolte le questioni sentimentali con il proprio partner aveva pensato bene di iniziare a tormentare ... ilrestodelcarlino.it

Condannata giovane donna castelvetranese. Il compagno sotto processo per stalking e incendio dell’auto facebook