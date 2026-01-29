Stalking contro una giovane mamma sperona la sua auto mentre accompagna la figlia al nido
Una giovane mamma di Borgocarbonara ha vissuto momenti di paura ieri mattina. mentre accompagnava la sua bambina di due anni al nido, un uomo ha iniziato a seguirla, infastidendo con comportamenti minacciosi. Poi, all’improvviso, l’ha speronata con l’auto, tentando di causare un incidente. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma la vicenda ha lasciato tutti sotto shock. La polizia sta indagando per capire cosa ci sia dietro questa escalation.
Borgocarbonara (Mantova), 29 gennaio 2026 - Prima tutta una serie di episodi di stalking poi addirittura lo spe ronamento dell’auto e il tentativo di causare un incidente che avrebbe potuto aver conseguenze serie per la giovane donna e la figlia di appena 2 anni. A evitare il peggio, e far arrestare l’uomo, il sang ue freddo della donna e l’intervento del marito che è riuscito a filmare tutta la scena. Lo speronamento dell'auto della giovane mamma Lo stalking. Da tempo u n ragazzo di 21 anni di Borgocarbonara molestava una vicina di casa di 27 anni, sposata e mamma, con messaggi sui social network, la fissava e la seguiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Borgocarbonara Mantova
Investito dalla sua auto mentre accompagna la figlia a scuola
Questa mattina a Bologna si è verificato un incidente drammatico in via Bellombra, nella zona collinare.
Porta la figlia a scuola, travolto dalla sua Mercedes. Una mamma salva la bambina, l’auto si distrugge contro un muro
Un incidente si è verificato a Bologna quando un uomo di 44 anni è stato travolto dalla propria auto poco dopo aver accompagnato la figlia a scuola.
Ultime notizie su Borgocarbonara Mantova
Argomenti discussi: Stalking, persone ubriache al volante e droga: un arresto e denunce; Stalker sperona l’auto della vicina di casa con la bimba a bordo: arrestato; Accusato di violenza sessuale e stalking su 15enne conosciuta in treno: perizia psichiatrica per il 17enne; Borgo Mantovano, sperona l'auto della vicina di casa con la figlia di due anni a bordo: arrestato 21enne per stalking.
Rubicone, 25enne a processo per stalking alla giovane compagnaUna relazione nata quando erano ancora adolescenti (lui 17 anni, lei 15) e trascinatasi per sei anni tra liti furiose, incontri clandestini e ... corriereromagna.it
Stalking contro la ex di lui, coppia a processoUna simpatia nata tra una giovane donna e il suo compagno non sarebbe andata giù a una 50enne, che risolte le questioni sentimentali con il proprio partner aveva pensato bene di iniziare a tormentare ... ilrestodelcarlino.it
Condannata giovane donna castelvetranese. Il compagno sotto processo per stalking e incendio dell’auto facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.