Stabilita la data dei funerali di Matteo Leone il 31enne morto a Londra
Si terranno il 31 gennaio i funerali di Matteo Leone, il giovane di 31 anni morto a Londra. La famiglia ha scelto di celebrare il rito a Modugno, in Puglia, dove viveva. Matteo era figlio del comandante della stazione dei carabinieri di Pescara Colli. La sua morte ha lasciato sgomenti amici e parenti, ancora senza una spiegazione ufficiale sulle cause del decesso avvenuto nella capitale britannica.
Si terranno il 31 gennaio a Modugno, in Puglia, i funerali di Matteo Leone, il 31 enne figlio del comandante della stazione dei carabinieri di Pescara Colli, morto la notte fra il 3 e il 4 gennaio a Londra, dove lavorava come bartender. Leone era cresciuto in Abruzzo dove aveva vissuto fino.🔗 Leggi su Ilpescara.it
