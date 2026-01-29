Stabilita la data dei funerali di Matteo Leone il 31enne morto a Londra

Si terranno il 31 gennaio i funerali di Matteo Leone, il giovane di 31 anni morto a Londra. La famiglia ha scelto di celebrare il rito a Modugno, in Puglia, dove viveva. Matteo era figlio del comandante della stazione dei carabinieri di Pescara Colli. La sua morte ha lasciato sgomenti amici e parenti, ancora senza una spiegazione ufficiale sulle cause del decesso avvenuto nella capitale britannica.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.