Il nome di Moussa Diaby spunta come possibile rinforzo per l’attacco dell’Inter, a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale. La società nerazzurra sta valutando se piazzare un colpo a sorpresa, anche se ancora niente è deciso. I tifosi restano in attesa di sviluppi, mentre la trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.

Il nome a sorpresa in casa Inter, a pochi giorni dalla fine del mercato invernale, è quello di Moussa Diaby (nella foto). L’attaccante francese, 26 anni, è dall’estate 2024 all’Al-Ittihad che ha sborsato 65 milioni di euro per strapparlo all’Aston Villa. Una delle sue prime apparizioni con l’attuale club fu un anno e mezzo fa, in amichevole a Monza, contro i nerazzurri che soffrirono tremendamente le accelerazioni in campo aperto del giocatore, in passato per sei mesi al Crotone nel 2018 e oggi guidato in panchina da Sergio Conceiçao. Lo 0-2 finale arrivò proprio grazie a una doppietta di Diaby, per il quale l’Inter ha offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto a 35 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spunta Diaby come nuova idea per l’attacco

L'Inter ha iniziato a muoversi concretamente per Moussa Diaby.

Sul mercato della Juventus emerge un'ipotesi per la trequarti: il nome di Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina.

