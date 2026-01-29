Spritz per colazione a 16 anni | il caso arriva anche nella città del Cima Gli studenti | Due o tre sambuche al mattino

A Conegliano, alle prime ore del mattino, alcuni studenti di appena 16 anni si sono trovati a bere spritz al bar invece del tradizionale cappuccino. La scena ha sorpreso molti passanti, e il caso ha già fatto discutere tra genitori e insegnanti. Gli studenti spiegano di bere due o tre sambuche al mattino, un’abitudine che sta facendo discutere anche per i rischi legati a questa scelta.

CONEGLIANO - Alle 8.30 del mattino seduti al bar a sorseggiare un calice di spritz, anziché un cappuccino. Invece di essere a scuola. Non solo a Sacile, ora i casi si moltiplicano anche a Conegliano. Si parla di giovanissimi, minorenni. In moltissimi casi anche ragazze. «Al mattino due o tre sambuche e via» ha raccontato uno studente minorenne della città del Cima, proprio mentre era al bar, alle telecamere di Porta a Porta. Il noto programma serale di Raiuno è arrivato in questi giorni proprio tra Conegliano e Sacile per un reportage, nato proprio da un'inchiesta del Gazzettino pordenonese, nei locali delle due città, che già alle otto del mattino pullulano di minorenni intenti a farsi un aperitivo, anziché essere a lezione.

