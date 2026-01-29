Springsteen pubblica sui social Streets of Minneapolis in memoria di Alex Pretti e Renee Good
Bruce Springsteen ha pubblicato sui social una canzone intitolata “Streets of Minneapolis”. L’ha scritta e registrata in pochi giorni, rispondendo alla paura che si respira in città. La traccia è dedicata ad Alex Pretti e Renee Good, due persone che hanno lasciato il segno in quella comunità. L’artista ha scelto di condividere il brano subito, come un messaggio diretto al disagio che si vive nel cuore di Minneapolis.
foto di Rob Demartin MINNEAPOLIS – “Sabato ho scritto questa canzone, ieri l’ho registrata e oggi l’ho pubblicata in risposta al terrore di Stato nella città di Minneapolis. È dedicato alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Stay free, rimani libero”. Il rocker americano Bruce Springsteen ha pubblicato sulle sue pagine social un brano dal titolo “Streets of Minneapolis”, dopo i fatti tragici che si sono verificati nella città americana per mano dell’Ice. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Trump: “Uccisione Alex Pretti e Renee Good? Colpa del caos dei Democratici. L’Ice lascerà Minneapolis, a un certo punto”
Nel corso di un’intervista al Wall Street Journal, Donald Trump ha affermato che l’Ice potrebbe lasciare Minneapolis, senza indicare una tempistica precisa.
“Renee Good uccisa per aver esercitato il diritto di protestare. L’ICE deve levare le tende da Minneapolis”: Bruce Springsteen furioso con Donald Trump
Durante un evento di beneficenza a Red Bank, Bruce Springsteen ha espresso il suo disappunto nei confronti dell’amministrazione Trump, sottolineando la tragica morte di Renee Good, uccisa per aver esercitato il diritto di protestare.
