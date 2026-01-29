Springsteen pubblica sui social Streets of Minneapolis in memoria di Alex Pretti e Renee Good

Bruce Springsteen ha pubblicato sui social una canzone intitolata “Streets of Minneapolis”. L’ha scritta e registrata in pochi giorni, rispondendo alla paura che si respira in città. La traccia è dedicata ad Alex Pretti e Renee Good, due persone che hanno lasciato il segno in quella comunità. L’artista ha scelto di condividere il brano subito, come un messaggio diretto al disagio che si vive nel cuore di Minneapolis.

