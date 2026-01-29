Springsteen contro l’ICE e Trump pubblica la canzone Streets of Minneapolis

Bruce Springsteen risponde a Donald Trump e alle politiche dell’ICE pubblicando una nuova canzone intitolata “Streets of Minneapolis”. Il rocker americano ha detto che il brano nasce dall’indignazione per quello che definisce “il terrorismo di Stato” che si sta abbattendo sulla città del Minnesota. La canzone, subito condivisa sui social, descrive le tensioni e le violenze che si sono scatenate in città, e Springsteen non ha nascosto il suo sdegno nei confronti delle decisioni politiche che hanno portato a questa crisi.

Bruce Springsteen ha pubblicato una nuova canzone in risposta a quello che ha definito “il terrorismo di Stato che si sta abbattendo sulla città di Minneapolis”. La canzone, scritta sabato e registrata martedì, si intitola “Streets of Minneapolis”. È “dedicata alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Rimanete liberi”, ha affermato The Boss da sempre fermo oppositore di Donald Trump. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruce Springsteen (@springsteen) Springsteen contro Trump. Non è la prima volta, infatti, che Springsteen si scaglia contro l’amministrazione repubblicana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Springsteen contro l’ICE e Trump, pubblica la canzone “Streets of Minneapolis” Approfondimenti su Springsteen Trump Bruce Springsteen pubblica Streets of Minneapolis, una canzone contro l'ICE e il «terrore di Stato» #Bruce-Springsteen- Minneapolis || Bruce Springsteen torna a far sentire la sua voce con una canzone inedita, “Streets of Minneapolis”. Bruce Springsteen contro il "terrore di Stato" dell'Ice: ecco la canzone 'Streets of Minneapolis' Bruce Springsteen si scaglia contro l'Ice e il suo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Springsteen Trump Argomenti discussi: Bruce Springsteen contro Trump: Negli Usa i cittadini rischiano di essere assassinati se esercitano il diritto a protestare. L’ICE usa metodi da Gestapo; Bruce Springsteen attacca l'ICE: Andatevene da Minneapolis; Bruce Springsteen furioso con Trump: L'ICE deve andarsene da Minneapolis; Bruce Springsteen ha scritto ‘Streets of Minneapolis’, una canzone di protesta contro l’ICE. Bruce Springsteen pubblica Streets of Minneapolis , una canzone contro l'ICE e il «terrore di Stato»l musicista ha scritto e inciso in pochi giorni un nuovo brano dedicato alla città, ai vicini immigrati e alla memoria di due cittadini uccisi da agenti dell’ICE ... vanityfair.it Bruce Springsteen pubblica a sorpresa una canzone contro l'ICE28 gen 2026 - Il Boss torna a far sentire la propria voce: ecco Streets of Minneapolis, con testo da brividi. rockol.it Bruce Springsteen ha scritto un nuovo brano per condannare l’efferatezza di Trump e dell’Ice. Si chiama Strees of Minneapolis. «Sabato ho scritto questa canzone, ieri l’ho registrata e oggi l’ho pubblicata in risposta al terrore di Stato nella città di Minneapolis. - facebook.com facebook 'L'ESERCITO PRIVATO DI 'RE TRUMP' È ARRIVATO CON LE PISTOLE A MINNEAPOLIS' - BRUCE SPRINGSTEEN LE... x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.