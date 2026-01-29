A quasi una settimana dall’episodio dello spray al peperoncino nei corridoi dell’istituto Einaudi di Pistoia, gli studenti e i genitori aspettano ancora risposte. Venerdì scorso, alcuni studenti hanno spruzzato spray urticante, provocando l’evacuazione della scuola e malori tra i presenti. Tuttavia, finora, nessuno è stato identificato come responsabile. La scuola resta nel caos e le autorità continuano a indagare senza risultati concreti.

PISTOIA A quasi una settimana dall’episodio dello spray al peperoncino che, venerdì 23 gennaio, ha provocato l’evacuazione della scuola e causato malori a decine di studenti, all’istituto Einaudi di Pistoia non è stato ancora individuato un responsabile. E, conseguentemente, non sono scattati provvedimenti disciplinari, una circostanza che sta generando crescente preoccupazione nelle famiglie. La vicenda, che aveva interrotto le lezioni nel primo mattino e richiesto l’intervento del 118, continua infatti a lasciare interrogativi aperti. Nonostante i colloqui avviati e le verifiche interne, al momento l’autore del gesto resta sconosciuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spray urticante nei corridoi, nessun provvedimento

Approfondimenti su Einaudi Pistoia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Spray RED vs STAY SAFE #spray #peperoncino #kma #difesapersonale

Ultime notizie su Einaudi Pistoia

Argomenti discussi: Spray urticante nei corridoi della CPC di Chiasso; Spray urticante nei corridoi, nessun provvedimento; Pistoia, spray al peperoncino in corridoio: evacuato l’istituto scolastico e 16 persone soccorse prontamente; Spruzzato spray urticante nei corridoi della Commercio di Chiasso.

Spray urticante nei corridoi, nessun provvedimentoPISTOIA A quasi una settimana dall’episodio dello spray al peperoncino che, venerdì 23 gennaio, ha provocato l’evacuazione della scuola e ... lanazione.it

Pistoia, spray al peperoncino in corridoio: evacuato l’istituto scolastico e 16 persone soccorse prontamentePistoia, evacuata una scuola: un sedicenne avrebbe spruzzato spray al peperoncino nei corridoi. Soccorse 16 persone con sintomi lievi, una donna trasportata in ospedale per controlli. Indagano i Carab ... orizzontescuola.it

Nella sua auto c’era un etto di hashish e anche una bomboletta di spray urticante - facebook.com facebook

Va in escandescenza su un autobus a Bressanone, arrestato. I Carabinieri l'hanno bloccato con lo spray urticante #ANSA x.com