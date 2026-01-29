Sport settore in crescita vale l’1,5% del Pil

Lo sport italiano continua a crescere e ora vale l’1,5% del Pil. È un settore che coinvolge sempre più persone, portando vantaggi non solo a livello economico, ma anche in termini di lavoro e benessere sociale. La tendenza sembra destinata a consolidarsi nei prossimi anni.

Roma, 29 gen. (askanews) – Lo sport italiano è sempre più un motore che muove l’Italia tra economia, lavoro e benessere sociale. È quanto emerge dal Rapporto Sport 2025, voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani e curato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute, giunto alla sua terza edizione, che offre un quadro aggiornato e sistemico del contributo dello Sport al Paese, analizzandone il valore economico, la domanda di pratica sportiva, lo stato delle infrastrutture e l’impatto sociale degli investimenti. I dati del Rapporto vedono il settore sportivo generare 32 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all’1,5% del PIL (in crescita rispetto all’anno precedente) e che dà occupazione a 421mila persone.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lo sport in Italia continua a crescere, coinvolgendo ormai 38 milioni di persone attive.

L'ecosistema sport rappresenta una parte significativa dell'economia mondiale, con ricavi annui di circa 2.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Rapporto Sport 2025, settore in crescita vale l'1,5% del Pil e conta 38 milioni italiani attivi

Rapporto ICSC: lo sport genera 32 miliardi di valore, crolla la sedentarietà
ROMA (ITALPRESS) - La sedentarietà in Italia crolla al minimo storico, mentre è in crescita il contributo del settore sportivo al PIL. È quanto emerge dalla terza edizione del Rapporto Sport 2025

