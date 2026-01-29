Il rapporto presentato dall’ICSC mostra una crescita chiara: il PIL aumenta, si creano nuovi posti di lavoro e gli investimenti crescono. Quintieri sottolinea che tutto questo porta benefici anche alla società, non solo ai numeri economici. La sensazione è che i segnali positivi siano ormai consolidati e che ci siano buone prospettive per il futuro.

“Le principali variabili che emergono dal rapporto evidenziano una crescita. Cresce il PIL, crescono gli occupati e gli investimenti. Più gente fa sport e viene indicato come gli investimenti nelle infrastrutture sportive generano benefici sociali. I numeri sono incoraggianti ma c’è ancora molto da fare, le infrastrutture e gli impianti vanno ammodernati. Metteremo a disposizione oltre al rapporto sport delle schede regionali con tutte le informazioni rilevanti, strumento utile per chi deve decidere come intervenire.” Ha dichiarato Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, a margine della presentazione del Rapporto Sport 2025 organizzato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute al Foro Italico a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sport, Quintieri (ICSC): “Investimenti generano benefici sociali”

Approfondimenti su Quintieri ICSC

Questa mattina a Roma è stato presentato il rapporto Sport 2025, giunto alla sua terza edizione.

È prossima l’apertura del progetto “Sport illumina” a Monserrato, volto a valorizzare gli spazi sociali e sportivi del quartiere.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sport, Quintieri (ICSC): “Investimenti generano benefici sociali”

Ultime notizie su Quintieri ICSC

Argomenti discussi: Non è solo gioco, è industria. Lo Sport italiano vale 32 miliardi e cerca nuovi capitali.

Mezzaroma, predisporre un sistema per continuare a investire nello sport'Gli investimenti nello sport, in particolare quelli pubblici, hanno un impatto economico e sociale che devono predisporre il sistema a investire ancora. (ANSA) ... ansa.it

Quintieri: Rapporto Sport 2025 conferma importanza quadro sistematico e aggiornato(Adnkronos) - E’ il terzo anno consecutivo che presentiamo il rapporto sport con Sport e Salute, un osservatorio che stiamo cercando di migliorare. L’attenzione verso lo sport sta crescendo non solo ... msn.com

CAMPIONI REGIONALI! Orgoglio e grinta al Centro Sportivo Robilant! Il team Centro Sport - Promises conquista il gradino più alto del podio nella Winter Cup TPRA Padel 25/26, laureandosi Campione Regionale nella categoria Maschile Bronze. Un - facebook.com facebook