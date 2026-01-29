Oggi, giovedì 29 gennaio, il giorno si anima di sport in tv. Gli Australian Open sono al centro dell’attenzione: si giocano le semifinali femminili e di doppio. Gli appassionati si preparano a seguire le sfide più emozionanti in diretta, sia in tv che in streaming.

Oggi giovedì 29 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Australian Open, dove vanno in scena le semifinali femminili e le semifinali dei tornei di doppio. In Portogallo proseguirà l’avventura dell’ Italia agli Europei di pallanuoto femminile: terzo match comodo per il Setterosa, atteso dalla poco quotata Turchia nell’incontro che conclude la prima fase a gironi. Continua il cammino dell’ Italia agli Europei di calcio a 5: gli azzurri incroceranno l’Ungheria nell’ultima partita della fase a gironi, bisognerà vincere o pareggiare per qualificarsi ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sport in tv oggi (giovedì 29 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

