Sponsor Value Manager | Marotta è il manager dell' anno

Marotta è stato eletto manager dell’anno. Il riconoscimento arriva dopo una stagione di successi e conferma il suo ruolo di primo piano nel mondo dello sport. Anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha ricevuto un premio come il più apprezzato. Due riconoscimenti che testimoniano il valore dei protagonisti italiani nel calcio e nello sport in generale.

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta è il Manager Sportivo dell'Anno, Aurelio De Laurentiis, presidente e patron del Napoli si conferma il più noto, mentre il neo-eletto presidente del Coni Luciano Buonfiglio è il più apprezzato. È quanto emerge dalla 6^ edizione di Sponsor Value Manager, l'approfondimento annuale dell’indagine demoscopica multiclient periodica Sponsor Value realizzata da StageUp e Ipsos Doxa che analizza la notorietà e l'apprezzamento dei manager sportivi tra gli italiani. Il premio viene assegnato combinando la notorietà e l'apprezzamento dei manager sia in termini assoluti, sia in termini differenziali rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

