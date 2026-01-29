. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 29 gennaio 2026. Anticipazioni e ospiti. Tra gli ospiti tre volti amatissimi del cinema italiano: Alessandro Gassmann, sostenitore della campagna UNHCR “Ferma il Gelo”, Claudio Santamaria, uno dei protagonisti dei film “Il Falsario” e “Le cose non dette” e Miriam Leone (anche lei nel cast di “Le cose non dette”). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 29 gennaio 2026

Approfondimenti su Geppi Cucciari

Il 15 gennaio 2026, Geppi Cucciari conduce su Rai 3

Il 22 gennaio 2026, Rai 3 presenta una nuova puntata di

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Geppi Cucciari

Argomenti discussi: Splendida cornice, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e ospiti in scaletta; Splendida Cornice, Edoardo Leo e Danilo Gallinari ospiti il 22 gennaio; ‘Splendida cornice’, su Raitre c'è anche lo psicoterapeuta Michele Mezzanotte; Splendida Cornice, Miriam Leone e Claudio Santamaria ospiti il 29 gennaio.

Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 29 gennaioSatira, cultura e intrattenimento a Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 29 gennaio, alle 21.20 su Rai 3. comingsoon.it

Splendida Cornice stasera su Rai 3: Miriam Leone, Claudio Santamaria e gli altri ospiti di Geppi CucciariIn studio da Geppi Cucciari, nella nuova puntata di Splendida Cornice su Rai 3, anche Alessandro Gassmann e Maurizio Nichetti (tra gli altri). Le anticipazioni e gli ospiti di questa sera. movieplayer.it

A tutti piacerebbe stare dento una Splendida Cornice con Geppi Cucciari in prima serata Rai 3. #splendidacornice #rai3 #RadiocorriereTv - facebook.com facebook

Su Rai 3 #SplendidaCornice, con Geppi Cucciari, ha realizzato il 6,2 % di share e quasi un milione di telespettatori (992 mila). #AscoltiTv x.com