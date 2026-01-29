Splendida Cornice | Alessandro Gassmann Claudio Santamaria e Miriam Leone tra gli ospiti

Da davidemaggio.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera su Rai Cultura va in onda una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari. Tra gli ospiti ci sono Alessandro Gassmann, Claudio Santamaria e Miriam Leone. La conduttrice continua a mescolare divulgazione, ironia e satira, regalando uno spettacolo leggero e coinvolgente ai telespettatori.

Geppi Cucciari prosegue il viaggio tra divulgazione, ironia e satira di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura in onda questa sera, giovedì 29 gennaio, alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 29 gennaio 2026. Tra gli ospiti tre volti della fiction e del cinema italiano: Alessandro Gassmann, sostenitore della campagna UNHCR Ferma il Gelo per l’emergenza freddo; Claudio Santamaria, tra i protagonisti de Il falsario e Le cose non dette; e Miriam Leone, anche lei nel cast de Le cose non dette. In studio anche il regista e sceneggiatore Maurizio Nichetti e il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

splendida cornice alessandro gassmann claudio santamaria e miriam leone tra gli ospiti

© Davidemaggio.it - Splendida Cornice: Alessandro Gassmann, Claudio Santamaria e Miriam Leone tra gli ospiti

Approfondimenti su Splendida Cornice

Splendida Cornice stasera su Rai 3: Miriam Leone, Claudio Santamaria e gli altri ospiti di Geppi Cucciari

Questa sera su Rai 3, la puntata di Splendida Cornice si presenta con un cast ricco di volti noti.

Splendida Cornice: Özpetek, Lodovini, Floris e Tozzi tra gli ospiti

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Splendida Cornice

Argomenti discussi: Splendida Cornice; Splendida Cornice, Miriam Leone e Claudio Santamaria ospiti il 29 gennaio; Nuovo appuntamento su Retequattro con Dritto e rovescio; Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 29 gennaio.

splendida cornice alessandro gassmannSplendida Cornice stasera su Rai 3: Miriam Leone, Claudio Santamaria e gli altri ospiti di Geppi CucciariIn studio da Geppi Cucciari, nella nuova puntata di Splendida Cornice su Rai 3, anche Alessandro Gassmann e Maurizio Nichetti (tra gli altri). Le anticipazioni e gli ospiti di questa sera. movieplayer.it

Splendida cornice, anticipazioni di stasera 29 gennaio: ospiti in studio Alessandro Gassmann, Claudio Santamaria e Miriam LeoneNuovo appuntamento con Splendida cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda stasera - giovedì 29 gennaio - alle 21.20 su Rai 3. Tra il ricco parterre di ospiti Alessand ... corrieredellumbria.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.