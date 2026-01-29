Questa sera su Rai Cultura va in onda una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari. Tra gli ospiti ci sono Alessandro Gassmann, Claudio Santamaria e Miriam Leone. La conduttrice continua a mescolare divulgazione, ironia e satira, regalando uno spettacolo leggero e coinvolgente ai telespettatori.

Geppi Cucciari prosegue il viaggio tra divulgazione, ironia e satira di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura in onda questa sera, giovedì 29 gennaio, alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 29 gennaio 2026. Tra gli ospiti tre volti della fiction e del cinema italiano: Alessandro Gassmann, sostenitore della campagna UNHCR Ferma il Gelo per l’emergenza freddo; Claudio Santamaria, tra i protagonisti de Il falsario e Le cose non dette; e Miriam Leone, anche lei nel cast de Le cose non dette. In studio anche il regista e sceneggiatore Maurizio Nichetti e il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Splendida Cornice: Alessandro Gassmann, Claudio Santamaria e Miriam Leone tra gli ospiti

Questa sera su Rai 3, la puntata di Splendida Cornice si presenta con un cast ricco di volti noti.

