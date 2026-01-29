spilinga rende memoria alle vittime della shoah

Questa mattina a Spilinga si è tenuta una cerimonia per ricordare le vittime della Shoah. Nel salone comunale si è svolta la proiezione del docufilm “Mio Padre nel lager”, diretto da Enzo Carone e tratto dal libro di Antonio Pugliese. La scena è stata semplice, ma intensa, con molte persone che hanno partecipato per onorare la memoria di quegli orrori.

Durante la ricorrenza del “Giorno della Memoria” (Salone comunale) è stato proiettato il docufilm “Mio Padre nel lager” (con regia di Enzo Carone), tratto dall’omonimo libro scritto da Antonio Pugliese. Hanno partecipato il sindaco del Comune di Spilinga Enzo Marasco e gli studenti della Primaria e Secondaria che hanno dialogato con l’autore del libro. Per non dimenticare i terribili crimini che sono stati compiuti dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. E come ha ammonito Primo Levi nella poesia posta come incipit al suo libro “Se questo è un uomo”, non bisogna dimenticare le atrocità compiute, che personalmente ha testimoniato dopo essere stato deportato nel lager di Auschwitz (22 febbraio 1944). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

