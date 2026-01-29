Spari in una palazzina uomo incappucciato scappa via | 46enne arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un uomo di 46 anni dopo che, ieri sera, sono stati esplosi diversi colpi in una palazzina. Un residente ha chiamato le forze dell’ordine, dopo aver visto un uomo incappucciato muoversi tra le scale e controllare le serrature delle case. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’uomo si è dato alla fuga, ma è stato catturato poco dopo. Nessuno è rimasto ferito.

Si aggirava per il condominio osservando le serrature delle case, un residente ha fatto scattare l'allarme. Poi lo sparo: cosa è successo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

spari in una palazzinaSpari in una palazzina, uomo incappucciato scappa via: 46enne arrestato dalla poliziaAll'interno dell'auto sono state trovate due mazze da baseball ed un cacciavite, nascosto nel vano portaoggetti della portiera anteriore lato guida. Nel marsupio recuperato in strada, invece, c'era ... fanpage.it

