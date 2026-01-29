Spari ed esplosioni all’aeroporto internazionale di Niamey in Niger

Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, l’aeroporto internazionale di Niamey è stato scosso da spari ed esplosioni. Testimoni raccontano di aver sentito raffiche di colpi e boati forti prima che la situazione tornasse alla normalità. La zona è stata evacuata e le forze di sicurezza stanno indagando su quanto accaduto. Nessun dettaglio ufficiale sulle cause dell’incidente.

Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio sono stati segnalati spari ed esplosioni nella zona dell'aeroporto internazionale di Niamey, in Niger, prima di un ritorno alla calma, hanno riferito alcuni testimoni. Gli spari sono cominciati "poco dopo la mezzanotte e sono durati circa due ore", hanno riferito gli abitanti di un quartiere vicino all'aeroporto. Non si conoscono le cause degli spari e delle esplosioni, ma nei video girati dagli abitanti della zona si vedono lunghe scie luminose, che sembrerebbero indicare l'attivarsi della difesa antiaerea, forse contro un attacco di droni. In altre immagini si vedono veicoli avvolti dalle fiamme.

