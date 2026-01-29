Spalletti | Poca qualità partita sotto livello Ma il Monaco è un brutto cliente
Luciano Spalletti commenta la sconfitta della sua squadra, definendo la partita sotto livello e con poca qualità. Il tecnico non si ferma a criticare, ma assolve i singoli David e Openda, spiegando che quando la qualità cala, anche le possibilità individuali diminuiscono. Intanto, si ipotizza già un possibile avversario nei playoff: Osimhen potrebbe tornare a sfidare il suo ex club, considerando le potenzialità di un duello che potrebbe fare la differenza.
“Siamo andati piano, sotto livello. La partita non ha dato spunti su cui poter parlare: in fase difensiva abbiamo sbrogliato qualche situazione pericolosa, ma in avanti dovevamo avere più qualità”. Spalletti è insaziabile e non nasconde la propria delusione per la brutta prestazione della Juve a Montecarlo, anche se lo 0-0 col Monaco promuove i bianconeri tra le teste di serie ai playoff di Champions League. Spalletti spiega la prova sottotono con “un po’ di fatica accumulata, le sostituzioni puntavano a dare maggiore brillantezza con chi aveva giocato di meno – ha spiegato -. C’è da dire che davanti avevamo una squadra che ti portava a fare queste corse da 100 metri, non siamo riusciti a fare i blocchi di squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
