Luciano Spalletti non si dà pace e torna a criticare la sua squadra. Dopo la sconfitta, il tecnico evidenzia una partita sotto tono e poca qualità, ma non perde di vista il Monaco, che considera un avversario difficile. Esclude colpe specifiche e difende giocatori come David e Openda, spiegando che se la qualità scende, anche le prestazioni individuali ne risentono. Sul fronte playoff, invece, si fa avanti l’ipotesi Osimhen come possibile avversario, sottolineando le potenzialità del suo attacco.

“Siamo andati piano, sotto livello. La partita non ha dato spunti su cui poter parlare: in fase difensiva abbiamo sbrogliato qualche situazione pericolosa, ma in avanti dovevamo avere più qualità”. Spalletti è insaziabile e non nasconde la propria delusione per la brutta prestazione della Juve a Montecarlo, anche se lo 0-0 col Monaco promuove i bianconeri tra le teste di serie ai playoff di Champions League. Spalletti spiega la prova sottotono con “un po’ di fatica accumulata, le sostituzioni puntavano a dare maggiore brillantezza con chi aveva giocato di meno – ha spiegato -. C’è da dire che davanti avevamo una squadra che ti portava a fare queste corse da 100 metri, non siamo riusciti a fare i blocchi di squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti insaziabile: "Poca qualità, partita sotto livello. Ma il Monaco è un brutto cliente"

Spalletti si mostra molto critico dopo la partita contro il Monaco.

