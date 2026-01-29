Questa sera Luciano Spalletti commenta il risultato dello 0-0 contro il Monaco. L’allenatore della Juventus ammette che la squadra è andata troppo piano e ha mostrato un livello troppo basso. Parla anche di Osimhen come possibile avversario ai playoff, sottolineando che bisogna affrontare tutte le sfide senza sottovalutare nessuno.

Spalletti a Sky: «Stasera siamo andati piano, troppo sotto livello». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo lo 0-0 di Montecarlo. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Monaco e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. PLAYOFF E RITMI BASSI – « Un po’ di fatica accumulata, passano pochi giorni. Le sostituzioni servivano a dare brillantezza e una chance a chi aveva giocato bene. Non siamo riusciti. Davanti avevamo una squadra che ogni volta che riconquistava palla ti portava a far corse di 100 metri. Non siamo stati bravi a far blocco squadra compatto, loro ti portano a correre » SECONDE LINEE – « Non hanno fatto male, ma viene meno la qualità del singolo mancando tutta la squadra » MOTIVAZIONI – « Ci sono più consapevolezze ora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Stasera siamo andati piano, troppo sotto livello. Osimhen possibile avversario ai playoff? Vanno affrontati tutti»

Approfondimenti su Spalletti Osimhen

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Spalletti Osimhen

Argomenti discussi: Spalletti: 'En Nesyri saltato? In attacco c'è anche McKennie'; Il botta e risposta con la giornalista di Spalletti in diretta: Lei come sta? È serena?; Napoli, Conte su Spalletti: Frase infelice. Luciano: Se questi sono temi da Champions...; Juventus-Benfica, stasera in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l'altro big-match.

Spalletti a Sky: «McKennie è un centravanti perfetto. David stasera ha strappato palloni decisivi»L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro il Napoli ... ilnapolista.it

Spalletti a Sky: Serve un attaccante? Contento di David e c'è anche McKennie che fa tutto bene. Grande partita della JuventusDopo il trionfo conquistato contro il Napoli, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: Una vittoria importante che vi avvicina al Napoli e di grandissimo ... tuttojuve.com

`: ` ¨ # Stasera Luciano #Spalletti lo schiererà dal primo minuto come terminale offensivo: riuscirà a convincere i tifosi x.com

Dortmund-Juventus: Spalletti vincerà anche stasera - facebook.com facebook