Spalletti a Sky | Stasera siamo andati piano troppo sotto livello Osimhen possibile avversario ai playoff? Vanno affrontati tutti
Questa sera Luciano Spalletti commenta il risultato dello 0-0 contro il Monaco. L’allenatore della Juventus ammette che la squadra è andata troppo piano e ha mostrato un livello troppo basso. Parla anche di Osimhen come possibile avversario ai playoff, sottolineando che bisogna affrontare tutte le sfide senza sottovalutare nessuno.
Spalletti a Sky: «Stasera siamo andati piano, troppo sotto livello». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo lo 0-0 di Montecarlo. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Monaco e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. PLAYOFF E RITMI BASSI – « Un po’ di fatica accumulata, passano pochi giorni. Le sostituzioni servivano a dare brillantezza e una chance a chi aveva giocato bene. Non siamo riusciti. Davanti avevamo una squadra che ogni volta che riconquistava palla ti portava a far corse di 100 metri. Non siamo stati bravi a far blocco squadra compatto, loro ti portano a correre » SECONDE LINEE – « Non hanno fatto male, ma viene meno la qualità del singolo mancando tutta la squadra » MOTIVAZIONI – « Ci sono più consapevolezze ora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Spalletti Osimhen
Spalletti a Sky Sport dopo Pisa-Juventus: ” Siamo stati sotto il livello come ritmo. La partita l’abbiamo fatta sempre.
Spalletti a Rai Sport: «Questa gara poteva darci molto, siamo stati sotto il nostro livello massimo. Yildiz falso nove? Mi resta un dubbio»
Ultime notizie su Spalletti Osimhen
Argomenti discussi: Spalletti: 'En Nesyri saltato? In attacco c'è anche McKennie'; Il botta e risposta con la giornalista di Spalletti in diretta: Lei come sta? È serena?; Napoli, Conte su Spalletti: Frase infelice. Luciano: Se questi sono temi da Champions...; Juventus-Benfica, stasera in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l'altro big-match.
Spalletti a Sky: «McKennie è un centravanti perfetto. David stasera ha strappato palloni decisivi»L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro il Napoli ... ilnapolista.it
Spalletti a Sky: Serve un attaccante? Contento di David e c'è anche McKennie che fa tutto bene. Grande partita della JuventusDopo il trionfo conquistato contro il Napoli, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: Una vittoria importante che vi avvicina al Napoli e di grandissimo ... tuttojuve.com
`: ` ¨ # Stasera Luciano #Spalletti lo schiererà dal primo minuto come terminale offensivo: riuscirà a convincere i tifosi x.com
Dortmund-Juventus: Spalletti vincerà anche stasera - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.