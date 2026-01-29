Spalle al mare | il paradosso dei sindaci terragni

I sindaci di Pesaro sono sulla bocca di tutti. Ricordano quasi tutti i nomi, e alcuni sono passati attraverso decenni di amministrazioni. Ora, con l’estate alle porte, si torna a parlare di loro e delle decisioni che prendono per il bene della città. È un gioco di continuità e cambiamenti, tra vecchi e nuovi volti che si confrontano sulle questioni più pratiche.

A pensarci un po', i sindaci di Pesaro me li ricordo praticamente tutti, in modo sempre più consistente a risalire dal profondo 1946 ad oggi. Non mi interessa la loro statura politica, tutti uniti nella loro fede di sinistra, se chiudo gli occhi scorrendoli uno per uno come in una galleria, vigliacco se ce n'è almeno uno con un'impronta marinara, uno che se lo volevi portare in fondo alla palata, in faccia al mare con la bora non ti avrebbe detto: grazie, un'altra volta, ho un impegno importante. Storicamente, che la maggior parte dei nostri amministratori comunali, assessori oltre che sindaci, siano stati dell'entroterra, per non dire di campagna e di collina, stanno lì a dimostrarlo le molte strade dei nuovi quartieri senza marciapiede, come nelle case di campagna, apri la porta e sei sull'aia.

