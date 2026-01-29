I carabinieri della Compagnia di Rho hanno arrestato dodici persone e effettuato 27 perquisizioni lo scorso novembre. L’operazione antidroga, chiamata

Dodici arresti e 27 perquisizioni, lo scorso novembre con l’ operazione antidroga "Square" i carabinieri della Compagnia di Rho, avevano smantellato una rete di spaccio di cocaina attiva a Bollate e nel nord Milano. Martedì sera in Municipio, il sindaco Francesco Vassallo, ha conferito il riconoscimento "Città di Bollate" all’ Arma dei Carabinieri. La pergamena e la medaglia sono stati consegnati al comandante della Tenenza di Bollate, Capitano Salvatore Liccardo (nella foto). Con questo riconoscimento l’Amministrazione ha voluto premiare "il successo di questa indagine che testimonia non solo l’alto valore professionale degli uomini e delle donne in divisa, ma anche un impegno incrollabile nel presidiare il territorio e proteggere il tessuto sociale dalla piaga del traffico di stupefacenti ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio di coca dodici arresti. Premiata l’Arma

