Spacciatori in via Mascarella a Bologna residenti esasperati | Sono impuniti abbiamo paura a uscire di casa

Gli abitanti di via Mascarella a Bologna sono stanchi e spaventati. Da tempo, spacciatori operano impunemente, e i residenti non si sentono più sicuri a uscire di casa. Loro chiedono interventi concreti, come un presidio fisso della Polizia Locale, per fermare il degrado e ripristinare un po’ di calma nel quartiere.

Bologna, 29 gennaio 2026 - Fratelli d’Italia ha chiesto un presidio fisso della Polizia Locale in contrasto al degrado in via Mascarella. È la richiesta avanzata dalla consigliera comunale dei meloniani Elena Foresti alla commissione ‘Affari generali e istituzionali’, riunitasi alle 14.30. “I residenti di questa zona chiedono risposte: non riescono a entrare in casa perché questi spacciatori bloccano il passaggio o addirittura aggrediscono i passanti ”, dice Foresti. Dunque, per “dare un segnale dobbiamo aumentare il presidio di quest’area”, è la soluzione di Foresti. Durante la commissione diverse sono le testimonianze dei residenti o dei negozianti delle vie limitrofe a via Mascarella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel quartiere Ferrovia si ripetono episodi di violenza, con residenti sempre più preoccupati.

A Bologna, nel giorno della conclusione dei lavori di restauro del portico di San Luca, si è verificato un crollo nel soffitto del portico di via Mascarella, vicino a Cantina Letteraria.

