Spaccate in città | assalto a un negozio del centro e in via Cremonese

I giorni scorsi, due negozi del centro storico di Parma sono stati assaltati. In borgo Giacomo Tommasini e in via Cremonese, dei ladri hanno sfondato le vetrine e portato via merce. La polizia indaga per trovare i responsabili e capire se si tratta di un’unica banda o di episodi isolati. Nessuno è rimasto ferito, ma i commercianti sono preoccupati per la sicurezza.

Il Team Vannacci Maria Luigia di Parma: "Servono azioni concrete, servono controlli reali, serve riportare sicurezza e legalità nei nostri quartieri" Spaccate nei giorni scorsi a Parma, in due negozi del centro storico, in borgo Giacomo Tommasini, e in via Cremonese. "Esprimiamo la nostra totale vicinanza alle vittime - sottolinea il team Vannacci Maria Luigia di Parma - e la nostra indignazione verso un'amministrazione che continua a minimizzare. Si parla di reati in calo, ma la realtà sotto gli occhi di tutti è ben diversa: le spaccate, le rapine, i furti, le aggressioni sono in continuo aumento e a farne le spese sono sempre i cittadini onesti e i commercianti, abbandonati a loro stessi.

