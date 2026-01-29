South Korea industry minister to visit Washington on Thursday
Questa mattina si apprende che il ministro dell’Industria sudcoreano, Kim Jung-kwan, partirà per Washington giovedì. L’obiettivo del viaggio è discutere di questioni industriali e commerciali con le autorità statunitensi. La visita arriva in un momento di tensioni tra i due Paesi e potrebbe portare a chiarimenti su alcuni accordi in corso. Kim incontrerà rappresentanti del governo americano per definire i prossimi passi e rafforzare i rapporti tra le due nazioni.
SEOUL, Jan 29 (Reuters) - South Korea's Industry Minister Kim Jung-kwan will visit Washington on Thursday to discuss U.S. President Donald Trump's announcement of plans to raise tariffs on South Korean goods, the ministry said. Kim is also scheduled to meet the U.S. Secretaries of Commerce and Energy, according to a ministry press release.
Il primo ministro sudcoreano Kim Min-seok ha incontrato il vicepresidente statunitense Vance a Washington, durante una visita ufficiale.
Il governo sudcoreano ha deciso di revocare la nomina di Lee Hye-hoon come responsabile del nuovo ministero del bilancio.
