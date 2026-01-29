Sotto sequestro i box di un canile | i pastori tedeschi erano privi di cucce

I carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato i box di un canile sulla zona costiera etnea. Durante l’ispezione, hanno trovato i pastori tedeschi senza cucce e in condizioni che richiedevano intervento immediato. I cani sono stati messi in sicurezza, mentre si attendono eventuali provvedimenti.

I carabinieri del Nas di Catania hanno effettuato un'ispezione in un canile di un comune della zona costiera etnea. I militari, insieme al personale dell'Asp di Catania - Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, hanno potuto accertare che il titolare deteneva una quindicina di pastori tedeschi in box con pavimentazione in cemento e in terra battuta, tutti delimitati da pareti in blocchi cementizi e con copertura in parte in lamiera e fibrocemento. Il sistema di scarico delle deiezioni degli animali, attraverso un sistema di canalizzazione, confluiva all'interno di un pozzo nero privo di qualsiasi sistema d'ispezione con smaltimento a perdere nel terreno sottostante.

