Un uomo agli arresti domiciliari si è presentato da solo sotto casa della ex, violando il divieto di avvicinamento. La scena si è svolta nel quartiere di Fosso Ghiaia, dove i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in tribunale per rispondere di questa infrazione.

Nonostante il divieto di avvicinamento alla ex compagna, si è presentato sotto casa sua a Fosso Ghiaia. Per questo un 47enne ravennate con precedenti per stalking e porto d’armi abusivo, difeso dall’avvocato Giovanni Battista Emaldi, è stato arrestato e ieri mattina si è presentato davanti al giudice per l’udienza direttissima. Peccato che, nonostante fosse ai domiciliari, come disposto dal pm di turno Francesco Coco, si è recato in tribunale autonomamente e per questo gli è stata contestata anche l’ evasione. Tutto è cominciato intorno alle 16.30 di martedì quando la ex compagna del 47enne ha chiamato i carabinieri per segnalare la presenza dell’uomo sotto casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sotto casa della ex nonostante il divieto. Ai domiciliari, va in tribunale da solo

Un uomo di 30 anni è stato sottoposto ai domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna e alla loro abitazione.

Un uomo di 39 anni, residente nell'alta padovana, è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi presentato sotto casa dell'ex moglie nonostante un divieto di avvicinamento.

