La polizia dell’immigrazione a Minneapolis ha sospeso due agenti coinvolti nell’omicidio di Alex Pretti, avvenuto il 28 gennaio. La notizia arriva mentre Donald Trump torna a criticare le autorità locali democratiche, alimentando le tensioni sulla gestione dei casi di violenza e ordine pubblico.

Il Cbp ha affermato di aver sospeso già dal 24 gennaio i due agenti coinvolti nella morte di Pretti, citando una “procedura standard”. Pretti, un infermiere di 37 anni, era stato ucciso con dieci colpi di arma da fuoco mentre era immobilizzato a terra. “Qualcuno potrebbe spiegargli che questa dichiarazione costituisce una gravissima violazione della legge e che sta GIOCANDO CON IL FUOCO?”, ha affermato sul suo social network Truth Social. “Quanto sta accadendo a Minneapolis non ha niente a che vedere con la sicurezza né, penso, con l’immigrazione. Si tratta di una ritorsione politica, e questo dovrebbe preoccupare tutti in America”, ha ribattuto in serata Frey. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Sospesi i due agenti coinvolti nell’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis

Approfondimenti su Alex Pretti

La polizia di frontiera degli Stati Uniti ha sospeso gli agenti coinvolti nella sparatoria che ha portato alla morte di Alex Pretti a Minneapolis.

Due agenti della Border Patrol hanno aperto il fuoco a Minneapolis e hanno ucciso Alex Pretti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Alex Pretti

Argomenti discussi: Usa, sospesi i due agenti che hanno ucciso Pretti. Aggredita deputata dem; Morte di Alex Pretti, sospesi due agenti federali; Minneapolis, sospesi i due agenti che hanno ucciso Pretti. Trump: Il sindaco gioca col fuoco; Minneapolis, sospesi i due agenti dell'Ice che hanno ucciso Alex Pretti | I democratici chiedono le dimissioni della segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem.

Sospesi i due agenti coinvolti nell’omicidio di Alex Pretti a MinneapolisIl 28 gennaio la polizia statunitense dell’immigrazione ha annunciato di aver sospeso due agenti coinvolti nella morte di Alex Pretti, mentre Donald Trump è tornato a inasprire i toni nei confronti de ... internazionale.it

Minneapolis, sospesi gli agenti coinvolti nell’omicidio di Alex PrettiGli agenti della Polizia di frontiera degli Stati Uniti coinvolti nella sparatoria mortale a Minneapolis in cui è stato ucciso Alex Pretti sono stati sospesi ... thesocialpost.it

Alex Pretti: nuovo video mostra uno scontro con agenti Ice 11 giorni prima di essere ucciso a Minneapolis Guarda le immagini al link nel primo commento - facebook.com facebook

Trump su ICE: La morte di Alex Pretti scuote gli USA. Melania chiede unità mentre esce un film su di lei. Il podcast di Rita Lofano con il corrispondente USA Massimo Basile x.com