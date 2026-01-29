Sospesi i due agenti coinvolti nell’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis
La polizia dell’immigrazione a Minneapolis ha sospeso due agenti coinvolti nell’omicidio di Alex Pretti, avvenuto il 28 gennaio. La notizia arriva mentre Donald Trump torna a criticare le autorità locali democratiche, alimentando le tensioni sulla gestione dei casi di violenza e ordine pubblico.
Il Cbp ha affermato di aver sospeso già dal 24 gennaio i due agenti coinvolti nella morte di Pretti, citando una “procedura standard”. Pretti, un infermiere di 37 anni, era stato ucciso con dieci colpi di arma da fuoco mentre era immobilizzato a terra. “Qualcuno potrebbe spiegargli che questa dichiarazione costituisce una gravissima violazione della legge e che sta GIOCANDO CON IL FUOCO?”, ha affermato sul suo social network Truth Social. “Quanto sta accadendo a Minneapolis non ha niente a che vedere con la sicurezza né, penso, con l’immigrazione. Si tratta di una ritorsione politica, e questo dovrebbe preoccupare tutti in America”, ha ribattuto in serata Frey. 🔗 Leggi su Internazionale.it
