Venerdì 30 gennaio alle 12:00 si svolge il sorteggio dei playoff di Champions League a Nyon. Le squadre italiane come Inter, Atalanta e Juventus aspettano di scoprire il loro avversario. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Sky e Amazon, mentre gli appassionati potranno seguire lo streaming su NOW e piattaforme UEFA. Il calcio europeo si prepara a cambiare volto, e i tifosi sono già con il fiato sospeso.

Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Fiorentina, riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo: le ultime sulle chance di convocazione col Napoli Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sorteggi playoff Champions League streaming LIVE e diretta tv: ecco dove vederli

Approfondimenti su Champions League Playoff

Oggi a Nyon si tengono i sorteggi dei playoff della Champions League.

Domani si svolgono i sorteggi della Champions League.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

I NOSTRI SORTEGGI dei PLAYOFF DI QUALIFICAZIONE AL MONDIALE [ITALIA - FINITI MALE]

Ultime notizie su Champions League Playoff

Argomenti discussi: Tutto sul sorteggio dei playoff di Champions: quando si svolge, come funziona e dove vederlo; Tutti i possibili incroci dei playoff di Champions (e la strada verso gli ottavi); Champions League, sorteggio playoff: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento; Quando ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League: le date degli spareggi.

Sorteggi Champions League Playoff: come funzionano, quando e dove vederliTerminata la League Phase della Champions League, abbiamo i nomi delle 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, ma anche le 16 che dovranno passare dai playoff per acced ... sport.sky.it

Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta. Possibili avversarie, orario, come funziona e dove vedereTutte e tre le italiane saranno teste di serie. Scopri le possibili sfide e quando seguire i sorteggi in diretta ... ilfattoquotidiano.it

Chi vincerà la #ChampionsLeague L’algoritmo parla chiaro: c’è solo un’italiana in corsa! x.com

Champions League , classifica del girone vs classifica per costo rosa : bene l'Inter, ancor meglio Sporting e Bodø/Glimt - facebook.com facebook