Sorteggi playoff Champions League streaming LIVE e diretta tv | dove vederli

Oggi a Nyon si tengono i sorteggi dei playoff della Champions League. Sky e Amazon trasmettono la diretta tv, mentre su NOW e sul sito UEFA si può seguire lo streaming. Tutti gli appassionati aspettano di scoprire le sfide che decideranno le squadre qualificate alla fase a gironi.

Sorteggi playoff Champions League, copertura totale da Nyon: diretta tv su Sky e Amazon, streaming su NOW e sito UEFA per l’evento. L’attesa spasmodica sta per terminare e i riflettori del calcio europeo si spostano decisamente dai campi da gioco alle celebri urne di Nyon. Venerdì 30 gennaio, alle ore 12:00 in punto, andrà in scena il momento della verità per la Juventus e per tutte le pretendenti al trono: il sorteggio dei playoff di Champions League. Un appuntamento cruciale, cerchiato in rosso sul calendario di ogni appassionato, che definirà una volta per tutte il tabellone della fase a eliminazione diretta e svelerà il nome dell’avversaria che si frapporrà tra i bianconeri e il sogno di proseguire il cammino continentale verso la finale: i bianconeri potrebbero incontrare una tra Brugge o Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tre squadre italiane su quattro sono ancora in corsa in Champions League.

