Sorpreso a spacciare in zona Gad Scappa e getta la droga | nei guai

Un ragazzo di 27 anni è stato sorpreso a spacciare in zona Gad. Quando ha visto le forze dell’ordine, è scappato e ha gettato la droga. La polizia ha recuperato 90 grammi tra hashish e cocaina. Ora è denunciato per tentato spaccio e detenzione di stupefacenti.

Un 27enne di origine nigeriana è stato denunciato per tentato spaccio e detenzione di stupefacenti, con il sequestro di 90 grammi tra hashish e cocaina. È il bilancio di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti e del degrado nella zona Gad, compiuto qualche giorno fa dalla polizia locale Terre Estensi, con il supporto dell' unità cinofila Foras. Il tutto è avvenuto mentre gli agenti stavano perlustrando la zona di viale IV Novembre: in quell'area è stato infatti notato l'uomo appartarsi con una ragazza. I due avevano assunto un atteggiamento sospetto, riconducibile a una trattativa.

