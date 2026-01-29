Sora boxe contest
A Sora si prepara una serata di pugilato. Sabato 31 gennaio 2026, alle 18:00, lo Stadio Claudio Tomei ospiterà una riunione di boxe organizzata dalla A. La città si anima in vista di un evento che promette di attirare molti appassionati, con incontri e sfide tra pugili locali e non.
Tutto pronto a Sora per una serata all’insegna del nobile arte. Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 18:00, la cornice dello Stadio Claudio Tomei ospiterà un’importante riunione pugilistica organizzata dalla A.S.D. Boxe Sora, confermando la città volsca come uno dei poli più attivi del pugilato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sora, stasera boxe, danza e musica in piazza Santa RestitutaTutto pronto per l'evento odirerno a Sora, quando, a partire dalle ore 20, comincerà una spettacolare serata di boxe, danza e musica in piazza Santa Restituta. Un evento firmato dalla Bellusci Boxe ... ciociariaoggi.it
Gran Galà della Boxe oggi a Sora, il ricavato andrà in beneficenzaSi terrà oggi, domenica 22, a partire dalle 18.00 presso il PalaPolsinelli di Sora, il 'Gran galà della Boxe', evento organizzato dalla Bellusci Boxe Promotion della città volsca, nelle vesti del ... ciociariaoggi.it
Champion Training. . Una domenica di grande sport e condivisione Presso la palestra Champion Training di Sora si è svolto uno stage con il Maestro Alessandro Iafrate, che ha visto la partecipazione di atleti e palestre provenienti da diverse realtà e discipli - facebook.com facebook
