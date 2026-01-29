Sono salite a 102 le colonie feline di Castiglion Fiorentino

Sono salite a 102 le colonie di gatti nel comune di Castiglion Fiorentino. Dopo due anni dall’istituzione della delega “Tutela degli Animali”, il numero di colonie è più che raddoppiato, passando da 40 a 102. La crescita testimonia l’impegno dell’amministrazione nella tutela degli animali randagi, con l’assessore Francesca Sebastiani che ha seguito da vicino questa evoluzione.

Ad oggi, sono 102 le colonie feline censite nel comune di Castiglion Fiorentino. Dopo due anni dall'istituzione della delega "Tutela degli Animali", conferita all'assessore Francesca Sebastiani, le colonie feline sono passate da 40 a 102. "Il censimento di una colonia ha un duplice scopo" –.

